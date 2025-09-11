この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「LINE電話ができない！」を今すぐ解消する方法と題した動画で、ひらい先生が登場。動画内ではLINEを使った通話ができない時の主な3つの原因について、具体例を挙げながら解説した。



ひらい先生は「この電話ができない状態っていうのが、主に3種類に分かれてまして」とし、1つ目は「電話、通話がそもそもできない状態」、2つ目が「音や声が聞こえないとか、鳴らない場合」、3つ目に「接続であったり、ネットワークに問題がある場合」と説明。「この3つになります」と整理して視聴者の理解を促した。



続けて、実際に多いトラブルとして「権限がありませんという風に表示される場合」について詳説。「電話する場合、この上のトーク画面のですね、上の電話マークタップして、この音声通話というところをタップします」と操作方法を分かりやすく示した上で、「この機能へのアクセスを端末の設定から許可してくださいという風に出ます。これ、今ですね、電話の権限がありませんよっていう風になってますので、電話ができない状態なんですね」と現象を具体的に解説した。



「この設定をする必要がありまして、このスマートフォンの端末自体の設定をしないといけない」と、ユーザーが自分で設定を見直すことの重要性をアドバイス。迅速に対処したい人へ向けて、「まずは端末設定からLINEアプリに必要な権限を必ず許可して」と呼びかけた。



動画の締めくくりでは、「スマートフォン機種によって表示方法が違う場合もありますが端末の設定を確認しましょう」と念押しし、確かな対処でLINE通話のトラブルを解消するように促していた。