ＭＬＢ終盤戦で注目を集めているのが、東西の両海岸を代表する２人のスーパースターだ。ドジャースの大谷翔平投手（３１）とヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が、ともに「２年連続５０本塁打」という歴史的偉業に挑んでいる。

２人が達成すれば、伝説のベーブ・ルース（１９２０〜２１年、２７〜２８年＝いずれもヤンキース）、ケン・グリフィー・ジュニア（９７〜９８年＝マリナーズ）、マーク・マグワイア（９６〜９９年＝アスレチックス、カージナルス）、サミー・ソーサ（９８〜２００１年＝カブス）、アレックス・ロドリゲス（０１〜０２年＝レンジャーズ）に続く、史上７人目と８人目となる。

米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」や米メディア「ヤードパーカー」が両雄の記録達成について大きくクローズアップし、注目が高まりつつある。

１日（日本時間２日）時点で大谷が４８発、ジャッジは４３発。ペース的に先行するのは大谷だ。昨年、史上初の「５０―５０クラブ（５０本塁打＆５０盗塁）」に名を刻んだ二刀流スターは、今季も打率２割７分９厘、出塁率３割８分９厘、長打率６割１分２厘と打棒健在。１７盗塁もマークしており、ドジャース打線の大黒柱として健在ぶりを誇示する。

一方のジャッジは大谷にこそ本塁打数で遅れをとりながらも打率３割２分１厘、出塁率４割４分３厘、長打率６割５分６厘と驚異的な数字をたたき出し、三部門すべてでメジャートップに君臨。４３発に加え２８二塁打、１１盗塁も記録しており、ＢｅｔＭＧＭ社の最新オッズではア・リーグＭＶＰ最有力とされる。すでに３度にわたって５０本塁打をクリアしてきた怪物が再び快挙に挑む構図だ。

歴史的記録を追う２人は、同時にポストシーズンをにらんだデッドヒートの最中でもある。ドジャースはパドレスと西地区首位を争い、ヤンキースも激戦のア・リーグ東地区で生き残りをかけている。球界を背負う両雄がチームの行方を左右しながら、球史に名を刻む瞬間を待つ。