日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが、「にんにく醤油（しょうゆ）チキン」を9月17日から数量限定で発売します。

濃厚な味わいが恋しくなる季節にぴったり

同商品は2021年に初登場した、“にんにく×醤油”の香ばしい風味のチキンです。サクサク衣とジューシーなチキンに、にんにく醤油のうまみが絡み合い、さらにトウガラシのピリッとした辛みとゴマの香ばしさがアクセントになっています。

また、今年は「にんにく醤油チキン」に合わせて、“追いにんにく”が楽しめる別添ソース「にんにく醤油マヨ」も登場。ガツンと香るニンニクと、“濃厚マヨ”のまろやかさが特徴のソースです。好みに合わせて量を調整でき、少しかければ程よいアクセントに、たっぷりかければ“追いにんにく”のガツンとした満足感を存分に味わえるということです。

同社は「夏の暑さも落ち着き、濃厚な味わいが恋しくなるこの季節にぴったりの『にんにく醤油チキン』。数量限定でのご提供となりますので、この機会にぜひお楽しみください」とアピールしています。

価格は、「にんにく醤油チキン」の単品が330円（以下税込み）。にんにく醤油チキン、オリジナルチキン、選べるサイド1個、ドリンク（M）がセットになった「食べくらべセット」が980円。にんにく醤油チキン2ピース、オリジナルチキン2ピース、選べるサイド1個がセットになった「食べくらべ4ピースパック」が1490円。にんにく醤油チキン3ピース、オリジナルチキン3ピース、選べるサイド2個がセットになった「食べくらべ6ピースパック」が2240円です。

また、にんにく醤油チキン、オリジナルチキン、選べるサイド1個、ドリンク（M）、にんにく醤油マヨがセットになった「追いにんにくセット」が1000円、「にんにく醤油マヨ」の単品が30円です。

数量限定のため、なくなり次第終了。全国の店舗（一部を除く）で販売されます。