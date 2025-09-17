この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

資産運用系YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY（バンクアカデミー）」の動画で、YouTuberの小林亮平氏が「【衝撃】新NISAでeMAXIS Slim 米国株式（S&P 500）に月30万積立したらいくらになった？【20か月目で元本600万】」と題し、自身の新NISAでの運用実績や相場の見方、長期運用の心構えを説明した。



小林氏は、SBI証券でのeMAXIS Slim 米国株式（S&P 500）への積立状況を公開し、「新NISAでの投資を始めて20か月が経ちました」と述べた。月30万円の積立を継続した結果、元本600万円に対して「+15.7%、約94万円の含み益」と説明した。



2025年年初には、円高と株安の影響で一時的に約40万円の含み損が生じたが、その後の回復で評価額が上昇した経緯に触れ、「この時が買い時とも言えた」と振り返った。積立投資と一括投資の比較では、2025年1月開始と仮定した場合、月30万円の積立が+15.7%（+941,352円）、年初一括投資（元本720万円）が+21.7%（+1,565,487円）となり、上昇局面では投資元本の大きさが結果に影響するとの見方を示した。



新NISAのメリットとして、資産形成に加えポイント還元にも言及。投資信託の保有で付与される投信マイレージや、三井住友カード ゴールド（NL）を使ったクレカ積立による1%還元に触れ、「資産運用の延長でポイントがもらえるのはかなり嬉しい！」と語った。



市況については、7月の消費者物価指数（CPI）でインフレの落ち着きが見られ、S&P 500が過去最高値を更新していること、為替が1ドル147円台で推移していることを整理。一方で、米国の7月雇用統計では労働市場の減速がみられ、外国人労働者の減少などが背景にあるとした上で、「堅調と思われていた米雇用情勢が予想以上に悪化している可能性がある」と述べた。さらに、今後数か月でいわゆるトランプ関税（米国による追加関税）の影響が広がり、インフレ再燃から株価下落につながる可能性にも触れ、動向への注意を促した。



長期運用の難しさについては、「暴落で含み損がつらい」「別の銘柄に変えたい」「急に現金が必要」などの誘惑から、平均2〜3年という短い期間で売却してしまう人が少なくないとするデータを紹介し、「長期運用」は想像以上に難しいと強調。「新NISAは今の自分のためではなく、将来の自分のためのお金だと思って、タイムカプセルのような気持ちで運用を続けてほしい」と呼びかけた。



また、「稲妻の輝く瞬間に市場にいることが大事」とし、「2025年後半に二番底（最初の安値からの反発後、再び安値を付ける局面）の暴落があっても、慌てず続けていこう」と締めくくった。あわせて、積立設定後は基本的に手を加えない「気絶投資（積立後は相場を極力見ない投資行動）」を推奨しつつ、証券会社の不正アクセスなどに備え、セキュリティ対策の重要性にも触れた。