¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ´í¤¦¤·¡ª ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó°¸¤Æ¤ÎàÈÜ¤ï¤¤¤Ê¼ê»æá½Ð¤Æ¤¤¿
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬´í¤¦¤¤¡£ÀÅªµÔÂÔºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¸øÈ½Á°¤Î£²£°£±£¹Ç¯¤Ë¼«»¦¤·¤¿¼Â¶È²È¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Ë¡¢Æ±ÂçÅýÎÎ¤¬°¸¤Æ¤¿¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¼ê»æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡£··î¤ËÊÆ»æ¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤¬¤³¤Î¼ê»æ¤Î¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¶¯¤¯ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÊÆ²¼±¡¤Î´Æ»ë¡¦ÀâÌÀÀÕÇ¤°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷¤Ï£¸Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Á÷¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¼ê»æ¤¬¼Âºß¤·¤¿¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¸ø³«¡£¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î°ä»º¤Î´ÉÍý¼ÔÂ¦¤¬Æ±Æü¡¢Æ±°Ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿Â¿¤¯¤Î»ñÎÁ¤Î¤¦¤Á¤ÎàÃÂÀ¸Æü¥¢¥ë¥Ð¥àá¤ËÅö³º¼ê»æ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£°£³Ç¯¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î£µ£°ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¢Åö»þ¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤ä¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤éÂçÊª¤¿¤Á¤¬¤ª½Ë¤¤¤Î¼ê»æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£¤½¤ì¤ò³×ÁõÃú¤Ë¤·¤¿ÃÂÀ¸Æü¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¡£
¡¡¼ê»æ¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤È¤¤¤¦½ðÌ¾¤È¡¢½÷À¤é¤·¤ÂÎ¤ÎÎØ³Ô¤¬¼ê½ñ¤¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢¡ÖÍ§Ã£¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤½¤·¤ÆËèÆü¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÈëÌ©¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±°Ñ¤¬¸ø³«¤·¤¿ÊÌ¤Î¥á¥â¤Ë¤Ï¡¢´é¤ò¹õ¤¯ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿½÷À¤¬¡¢¡Ö£Ä£Ê¥È¥é¥ó¥×¡×¤È¤Î½ðÌ¾Æþ¤ê¤Î£²Ëü£²£µ£°£°¥É¥ëÆÃÂç¾®ÀÚ¼ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤Ï¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥¸¥ç¥ó¡¦¥È¥é¥ó¥×¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï£¸Æü¡¢£Ø¤Ë¡Ö¤³¤Î¡Ø¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥«¡¼¥É¡Ù¤ÎÏÃÁ´ÂÎ¤¬µõµ¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¤³¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢½ðÌ¾¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥Ð¥É¥¦¥£¥Ã¥ÁÉû¼óÀÊÊäº´´±¤â£Ø¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤Ç½ðÌ¾¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Î½ðÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÊÆ£Î£Â£Ã¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢²áµî¤Ë¿·Ê¹¤ä¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ë¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤È¤¤¤¦½ðÌ¾¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÎã¼¨¤·¡¢¡ÖÌ±¼çÅÞ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤â¤Î¤ÈÎà»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ»ö¾ðÄÌ¤Ï¡ÖÇ®¿´¤Ê¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¼Ô¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÂçÊª¤¿¤Á¤Ë¾¯½÷¤ò¤¢¤Æ¤¬¤¦¤³¤È¤Ç¼å¤ß¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥È¡Ê±Æ¤ÎÀ¯ÉÜ¡Ë¤Ë¸ýÉõ¤¸¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦±¢ËÅÀâ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ù»ý¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥Ç¥£¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥È¤ÈÀï¤¦±ÑÍº¤Ç¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤Î·ï¤â¤¹¤Ù¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£··î¤Ë¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ÏÍÌ¾¿Í¤Î¸ÜµÒ¥ê¥¹¥È¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¼«»¦¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ø¸øÉ½¤¹¤Ù¤Ê¸½ñ¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ï¡¢£²£°Ç¯°Ê¾åÁ°¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¼ê»æ¤ò¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Ç®¿´¤Ê»Ù»ý¼Ô¤¬¥È¥é¥ó¥×Î¥¤ì¤òµ¯¤³¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£