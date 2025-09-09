美容外科「高須クリニック」の高須克弥院長（80）がお笑い芸人・ビートきよしさん（75）に上まぶたの整形手術を施したことについて、ビートさんのマネジャーが2025年9月7日にXで「傷は完全にくっついて縫い痕はうっすらです」などと経過を報告した。

「以前は見開いても寝起きのようでしたが...」

ビートさんをめぐっては8月23日にマネジャーのXで、高須院長による整形手術の様子が公開されていた。同アカウントは30日、ビートさんが受けた手術は上まぶたのたるみを切除する「眉下リフト」（眉下切開）だったと明かした。

同日に抜糸したといい、「細目でも愛嬌あるからOKと思っていましたが 視界が狭いとの事で 高須院長に施術して頂き 出血なし 内出血なし 腫れなし 痛みなし １週間で抜糸 親方ご満悦であります ありがとうございました」という。

一方、高須院長は「ビートきよし師匠、かっちゃんよりぱっちりおめめになったぜなう」とツーショットを披露していた。

9月7日になってマネジャーは、ビートさんの近影とともに、

「皆さん目の具合が気になると思います 以前は見開いても寝起きのようでしたが今は随分開いています 傷は完全にくっついて縫い痕はうっすらです」

と経過を報告。「叱られそうですが本当の事を言うと 元がシワっぽいから逆に傷が目立たない 現場からは以上です」とも伝えている。

高須院長は18年に全身がんであることを公表し、現在まで複数回の手術を受けるなど治療を続ける一方、「生涯現役」を掲げてクリニックで働き続けている。