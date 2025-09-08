本仮屋ユイカの妹、リイナ、夫とのツーショット写真を公開!幸せそうな姿にファンからの温かい反応多数!「旦那さんイケメンですね！」「バリ旅行、楽しんで下さい」
タレントで俳優の本仮屋ユイカの妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナが自身のInstagramを更新。本仮屋は投稿で、バレンタインに「お返しはバリ旅行でいいからね」と冗談半分に言ったところ、夫が「バリバリ働いちゃうぜ！」とダジャレで返してきたそうで、まさかの本当にバリに連れてきてくれたと明かし、夫婦でバリ旅行にでかけたことを写真を添えて投稿した。
本仮屋は、写真と共に「ムルカット（沐浴）」と呼ばれる聖なる滝でのお祈りの後の様子を説明。「頭から水を浴びて、お供えをして、何度も祈りを繰り返していくうちに、心身まるごと浄化されて、すっっっっっきり！どうやったって自然と微笑んでしまう、そんな朗らかな気持ちになりました」と、心身の浄化を感じた様子を伝えた。
この投稿にファンからは「素敵な旦那さんですね。」「とても幸せそうなお顔だわぁ〜」「旦那さんイケメンですね！」「バリ旅行、楽しんで下さい」といった温かいコメントが多く寄せられた。
