[9.7 ルヴァン杯準々決勝第2戦](Eピース)

※18:30開始

主審:福島孝一郎

副審:坂本晋悟、安藤康平

<出場メンバー>

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 26 チョン・ミンギ

DF 33 塩谷司

DF 3 山崎大地

DF 19 佐々木翔

MF 14 田中聡

MF 15 中野就斗

MF 35 中島洋太朗

MF 24 東俊希

FW 41 前田直輝

FW 51 加藤陸次樹

FW 9 ジャーメイン良

控え

GK 21 田中雄大

MF 10 マルコス・ジュニオール

MF 13 新井直人

MF 18 菅大輝

MF 30 トルガイ・アルスラン

MF 6 川辺駿

FW 17 木下康介

FW 39 中村草太

FW 98 ヴァレール・ジェルマン

監督

ミヒャエル・スキッベ

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 81 吉田舜

DF 22 大岩一貴

DF 47 中野伸哉

MF 50 藤井智也

MF 66 松本大弥

MF 18 池田昌生

MF 6 ゼ・ヒカルド

MF 25 奥埜博亮

FW 27 ルイス・フェリッピ

FW 10 鈴木章斗

FW 28 太田修介

控え

GK 31 真田幸太

DF 4 舘幸希

MF 13 平岡大陽

MF 14 茨田陽生

MF 15 奥野耕平

MF 37 鈴木雄斗

MF 7 小野瀬康介

FW 72 二田理央

FW 9 小田裕太郎

監督

山口智