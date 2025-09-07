広島vs湘南 スタメン発表
[9.7 ルヴァン杯準々決勝第2戦](Eピース)
※18:30開始
主審:福島孝一郎
副審:坂本晋悟、安藤康平
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 26 チョン・ミンギ
DF 33 塩谷司
DF 3 山崎大地
DF 19 佐々木翔
MF 14 田中聡
MF 15 中野就斗
MF 35 中島洋太朗
MF 24 東俊希
FW 41 前田直輝
FW 51 加藤陸次樹
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 21 田中雄大
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 13 新井直人
MF 18 菅大輝
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 6 川辺駿
FW 17 木下康介
FW 39 中村草太
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 81 吉田舜
DF 22 大岩一貴
DF 47 中野伸哉
MF 50 藤井智也
MF 66 松本大弥
MF 18 池田昌生
MF 6 ゼ・ヒカルド
MF 25 奥埜博亮
FW 27 ルイス・フェリッピ
FW 10 鈴木章斗
FW 28 太田修介
控え
GK 31 真田幸太
DF 4 舘幸希
MF 13 平岡大陽
MF 14 茨田陽生
MF 15 奥野耕平
MF 37 鈴木雄斗
MF 7 小野瀬康介
FW 72 二田理央
FW 9 小田裕太郎
監督
山口智
