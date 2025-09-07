鶏胸を甘酒に漬けるだけで味しみ、やわらか。子どもも喜ぶ『甘酒タンドリーチキン』
〈飲む点滴〉とも呼ばれる栄養たっぷりの甘酒は、じつは漬け込みだれとしても優秀。
鶏むね肉をやわらかく仕上げ、甘みがしっかりしみ込んで子どもも大喜びの味わいに。仕込んでおけば後は焼くだけ。忙しい日の頼れるメインになりますよ！
『甘酒タンドリーチキン』のレシピ
材料（ 2 人分）
鶏胸肉（大）……1枚（約350g）
パプリカ（赤・黄）……各1/2個（合わせて約150g）
フリルレタスの葉……2〜3枚
〈漬け込みだれ〉
にんにくのすりおろし……1かけ分
カレー粉……大さじ1/2
甘酒※……大さじ2
トマトケチャップ……大さじ1
塩……小さじ1/2
こしょう……少々
オリーブオイル……大さじ1
※甘酒には米と米麹だけで作るものと、酒かすと砂糖で作るものの2種類があり、後者はアルコールを含むものもあります。今回のレシピでは砂糖を使わず、発酵の過程で生まれる自然な甘みが特徴の米麹甘酒で、そのまま飲めるストレートタイプを使用しています。
作り方
（1） 鶏肉を漬け込む
鶏肉は身の厚い部分に切り込みを入れて開き、4等分ほどの食べやすい大きさに切る。塩、こしょうをもみ込んでポリ袋に入れ、〈漬け込みだれ〉の材料を加えてよくもみ込む。冷蔵庫で一晩（最短で6時間）置く。
（2）焼く
パプリカはへたと種を取り、乱切りにする。フライパンにオリーブオイルを中火で熱し、鶏肉を皮目を下にして、漬けだれごと並べ入れる。あいているところにパプリカを加え、3〜4分焼く。上下を返してふたをし、弱火にして6〜7分蒸し焼きにする。フリルレタスとともに器に盛る。
焼き上がりの香りに誘われて、ついつい「おかわり！」の声が出ちゃうかも。ぜひ、家族みんなでおいしく召し上がれ♪