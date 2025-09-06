元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（42）が6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。近況を明かした。

2020年に元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚した丸山。23年に第1子女児が誕生した。妊娠中から同居している自身の両親について「お父さんはもともと病気があって。お母さんは全然元気だった。ばりばり仕事もしてたんだけど、急に脳梗塞になっちゃって」と告白した。

発見が早く、大事には至らなかったが「お母さんも病院に通わなくちゃいけなくなって。普通の生活はできるんですよ、でも自電車乗ったりもできないし」と説明。「今までとガラッと全部が変わってしまった」と近況を明かした。

これまでは娘を両親に預けて本並氏と仕事に出ていたが、現在は一緒に現場に連れて行ったり、交互に仕事を入れるなどして対応しているといい「そういう風になっちゃったんです、この半年ぐらいかな」と説明。「いろいろ本当にバタバタしてて大変で、でもなるようになるかと思いながらやってるし、毎日の育児の中で大変なことは多いけど、やっぱり子供の成長とか凄い可愛いから、そういうことで救われる」とし、タレントの仕事を続けられていることへの喜びを語った。