元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が２８日、ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」にＶＴＲ出演。都内の自宅でマダニに刺された被害について語った。安住紳一郎アナウンサーが「マダニに刺されたっていうんですよね。登山や山菜採りにいくならまだしも、都心、都内のご自宅の庭でお腹を刺されたということで。最近は都心部、住宅地にもマダニが出ているようです、ご注意ください」と丸山の被害について紹介。続けてＶＴ