Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È·ëº§È¯É½¸å½é¤á¤ÆÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë¡¡Ì¼Ìò»ÒÌò¤«¤é¤Î²ÖÂ«Â£Äè¤Ë¾Ð´é¡¡»ØÎØ¤Ï¤»¤º
¡¡½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¡ÊÀÐÀî·Ä´ÆÆÄ¡Ë¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡££¸·î£±£°Æü¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È¤Î·ëº§È¯É½¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£»ØÎØ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£±£·Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±Ñ¹ñ¿Íºî²È¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í»á¤ÎÄ¹ÊÔ¾®Àâ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤òÆü±Ñ¹çºî¤Ç±Ç²è²½¡£½÷Í¥¡¦¹À¥¤¹¤º¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢£±£¹£µ£°Ç¯Âå¤ÎÄ¹ºê¤È£¸£°Ç¯Âå¤Î±Ñ¹ñ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿Æó³¬Æ²¤Ï¡Ö½ë¤¤Ãæ·à¾ì¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ï£±Ç¯Á°¤Î²Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Öº£Ç¯¤â¤¹¤´¤¯½ë¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ç²è¤Î»£±Æ¤Î»þ¤â½ë¤¯¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂÅ¶¨¤Ê¤¯¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ë¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£½é¶¦±é¤Î¹À¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡£°Â¿´¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ÆÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëºÂÄ¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¹À¥¤«¤é¤Ï¡Öº´ÃÎ»Ò¤µ¤ó¡ÊÆó³¬Æ²¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤È¤Ò¤â¤¬¤Û¤É¤±¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ»É·ãÅª¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æó³¬Æ²¤Ïº£²ó¤ÎÌòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£±£¹£µ£°Ç¯Âå¤Ëºî¤é¤ì¤¿±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ç¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¢»ñÎÁ¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤µ²±¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¹â¹»À¸¤Î»þ¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤¬Ä¹ºê¤À¤Ã¤¿¡£¼«Í³»þ´Ö¤Ç³¹¤ò¤Þ¤ï¤ë¤È¡¢½»¤ó¤Ç¤ëÊý¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÈÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÄ®ÊÂ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Í§Ã£¤ÏÁ´Á³¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ª»¶Êâ¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Ù¤È¤ª»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤È¤Î±ï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÄ¹ºê¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿Æ±ºî¤È¤«¤±¤Æ²óÅú¡£
¡¡Æó³¬Æ²¤¬±é¤¸¤ëº´ÃÎ»Ò¤ÎÌ¼¡¦ËüÎ¤»Ò¤ò±é¤¸¤¿»ÒÌò¤ÎÎëÌÚÊËºù¡Ê¤ß¤ª¡Ë¤«¤éÅÐÃÅ¼Ô¤Ø²ÖÂ«Â£Äè¤â¡£Æó³¬Æ²¤Ï¾Ð´é¤Ç²Ö¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¡©¤¬¤Á¤¬¤Á¡©º£Æü¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅù¿ÈÂç¤ÎÊËºù¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¡ÊÆó³¬Æ²¤Ë¡Ë±éµ»¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤«¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Îý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤è¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£¸·î£±£°Æü¡¢Æó³¬Æ²¤È¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î£Ó£Î£Ó¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£