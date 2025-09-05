本州を横断した台風１５号の影響で、５日は西日本から東日本の太平洋側を中心に広範囲で大雨となり、静岡県では突風が発生した。

同県牧之原市や吉田町などで住宅の屋根が飛ばされたり、車が横転したりする被害が出て、県などによると２５人が重軽傷を負った。

気象庁によると、台風は５日未明、高知県に上陸し、本州の太平洋側を東へ進んだ。静岡県と神奈川県では昼過ぎから夕方にかけて、短時間に大雨をもたらす線状降水帯が発生。１時間降水量は、静岡県菊川市と牧之原市で１００ミリ超を記録するなど５地点で観測史上最大となった。

静岡県によると、午後２時半時点で牧之原市の住宅４０棟が全半壊する被害が確認された。同市の自営業の女性（７６）の自宅には倒れてきた電柱が直撃。「屋根がはがれて家の中にあったものが飛ばされてしまった。もうこの家に住めないかもしれない」と肩を落とした。

茨城県日立市でも午後に突風が発生し、ＪＲ大甕（おおみか）駅西口の駐車場で車２台が横転した。いずれの車にも人は乗っておらず、けが人はなかった。

台風は５日夜、関東の東の海上で温帯低気圧に変わった。