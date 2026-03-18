台湾と中国には、教科書に載らない歴史がある。作家のギデオン・デフォーさんは「独立国家を目指す台湾には、中国の一部でありつづけることを唯一の目標にしていた過去がある」という――。（第1回）※本稿は、ギデオン・デフォー『新版 世界滅亡国家史』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Eivaisla※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Eivaisla■130年前の台湾が熱望した「1つの中国」【台