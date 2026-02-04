4日(水)午後9時、ミンダナオ島の東で、台風2号「ペンニャ」が発生しました。台風2号「ペンニャ」発生4日(水)午後9時、ミンダナオ島の東で、台風2号「ペンニャ」が発生しました。中心気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。台風2号は今後、西よりに進むでしょう。日本への直接的な影響はない見込みです。台風の名前「ペンニャ」は、マカオが用意した名前で「マカオの名所」に由来していま