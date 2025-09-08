新「爽健美茶」アンバサダーに戸田恵梨香さん、期間限定広報にリカちゃんが就任！Wリカ必見？！リカちゃんがインタビュアーとして戸田さんの美しさの秘訣に迫る

※インテージSRI+ ブレンド茶市場 2024年7月〜2025年6月 累計販売金額

新パッケージは“内側から潤う美しさ”をイメージ。

前面に配した水滴の中には、ハトムギのほか植物由来素材のモチーフも。

広報担当リカちゃんがCM撮影に同行！ 新アンバサダーは誰？



「はじめてのお仕事ばかりで、刺激的な日々を楽しんでいます」と張り切るリカちゃん。

「爽健美茶」をイメージした大人っぽいコーデにも注目！

新アンバサダーは戸田恵梨香さん！ リカちゃんも憧れる、いつまでも美しい戸田さんの「インナービューティーの秘訣は…」

白シャツにグリーンのパンツという爽やかな服装でCM撮影に臨んだ戸田恵梨香さん。

言葉がなくても心情が伝わる演技は必見！

「やっぱり食事、それから飲み物、体に入れるものがすべての身体を作っているのを感じているんです。だから日頃の食事、それから良い睡眠と運動っていう基本的なことを大事に気にかけています。」（戸田さん）

