新「爽健美茶」アンバサダーに戸田恵梨香さん、期間限定広報にリカちゃんが就任！Wリカ必見？！リカちゃんがインタビュアーとして戸田さんの美しさの秘訣に迫る
コカ･コーラ社の「爽健美茶」が9月8日から全国でリニューアル発売、ハトムギのおいしさはそのままに、新たにとうもろこしのひげをブレンドしました。
1994年の全国発売以来、時代やニーズの変化と共に素材をアップデート。これまでのユーザーだけでなく幅広い世代にもアプローチし、健康茶飲料カテゴリー売上No.1※のブレンド茶となった「爽健美茶」ですが、まだまだ進化していくようです。※インテージSRI+ ブレンド茶市場 2024年7月〜2025年6月 累計販売金額
今回のリニューアルでは、とうもろこしのひげが加わり、ハトムギ、玄米、月見草など、おなじみのものも含む植物由来の厳選12素材をブレンド。とうもろこしのひげは、なんだか体に良さそう！
リニューアルに伴い、広報担当として白羽の矢が立ったのが「爽健美茶」と同じく幅広い世代に愛され続ける「リカちゃん」。1967年に誕生した着せ替え人形のリカちゃんですが、近年では大人にも愛される存在としてタレント活動もしているんです。今回は、期間限定で「爽健美茶」の広報担当に就任し、2025年9月1日からリカちゃんが新「爽健美茶」のキャンペーンを盛り上げていきます。
明るく好奇心旺盛なリカちゃんは、「爽健美茶」公式X（@Sokenbichajapan）にも積極的にポスト。仕事風景を公開したり、「爽健美茶 広報チーム 香山リカ」と書かれた名刺をアップしたりも。
そんなリカちゃんに初の大仕事がやってきました。なんと、「爽健美茶」のCM撮影に同行し、新アンバサダーにインタビューするというお仕事です！ すると、サービス精神も旺盛なリカちゃんは、新アンバサダーのお披露目前に撮影風景をポスト。その前にもプロフィールの一部を見せるなど、正体がわかるヒント投稿もしていましたが……。
Xでは、新アンバサダーが誰なのか様々な憶測を呼び、リカちゃんの作戦が大成功したようです。いきなりの大役でしたが、広報担当としてしっかりと手腕を発揮したリカちゃんでした。
「はじめてのお仕事ばかりで、刺激的な日々を楽しんでいます」と張り切るリカちゃん。
「爽健美茶」をイメージした大人っぽいコーデにも注目！
Xで熱い注目を集めていた「爽健美茶」新ブランドアンバサダーですが、9月8日、遂にベールが明かされました。
凛とした美しさと芯のある存在感、そして高い演技力が、新「爽健美茶」が提案する美しさを体現している――、そう、新ブランドアンバサダーは俳優の戸田恵梨香さんです！予想が当たったという人も多いのでは？ 新広報担当としてお仕事に励んでいるリカちゃんにとっても、戸田さんは憧れの人なのだそう。
9月8日から全国で放映中の新CMで、戸田さんは「爽健美茶」を飲むことで心身から満たされるような様子を水面を歩くシーンを通して印象的に演じています。
終始リラックスした雰囲気の中、CM撮影は行われました。「爽健美茶」を飲むシーンでは、ひと口飲んだ瞬間から潤いが満ちるような感覚を表情だけで表現し、スタッフ一同、戸田さんの演技に引き込まれていました。
潤いに満たされる様子の戸田さんは、まさに新「爽健美茶」が提案する美しさを体現しているようですが、そんな戸田さんがインナービューティーのために日頃気にかけていることとは？それは意外にも特別なことではなく、簡単に真似できることでした。
戸田さんは、「体の中のケアが本当に大事だなというのは大人になってから分かるようになった」と実感しているそう！
戸田さんが「初めてだったので印象的でした」と語ったのはランニングマシンに乗りながらの撮影。一旦どんなシーンになったのでしょうか。 そんな新CMは、コカ･コーラ公式YouTube（@coca-colajapan）でも見られます。
また、撮影を終えた戸田さんに広報担当リカちゃんがインタビューする動画も、コカ･コーラ公式YouTube（@coca-colajapan）で公開中。憧れの戸田さんに会えてテンションが上がっているリカちゃんと戸田さんとの掛け合いも必見。撮影の裏話のほか、新旧の「爽健美茶」を飲み比べた感想や広報リカちゃんから戸田さんへ個人的な質問も…？！
さらに、今回「爽健美茶」の広報に就任したリカちゃんへのインタビュー動画も公開中。「爽健美茶」リニューアルに向けてのお仕事の感想や意気込みを語っています。初めての広報のお仕事に奮闘し、いつもの雰囲気とは少し違ったお仕事モードのリカちゃんにも注目！新CMと併せてチェックしてみてください！
・「爽健美茶」新CM
：https://youtu.be/EW53rOFuL_k
・リカちゃんによる戸田さんへのインタビュー動画
：https://youtu.be/4-1Bq_DanIU
・リカちゃん広報就任インタビュー動画
：https://youtu.be/E8B_dAXvKPw
また、広報担当として日々奮闘するリカちゃんの「ビューティーピンチ劇場」が、「爽健美茶」公式X（@Sokenbichajapan）と「爽健美茶」公式Instagram（@sokenbichajapan）、そしてコカ･コーラ公式YouTube（@coca-colajapan）で公開中です。
「落ちたのはメイクじゃなく私でした」など、リカちゃんの日常で起こる”ビューティーピンチ”なシーンに、クスッと笑いつつも共感してしまうかも？
暑さもしんどいけれど、仕事やプライベート、日々のあれこれに、体も心も少しリフレッシュがほしいな……という人へ、最後に嬉しいお知らせです。9月8日から期間限定で、2つのキャンペーンを開催。要チェックです！
・「爽健美茶 広報担当リカちゃんのオリジナルLINEスタンプ全8種」が無料でもらえる！
・対象製品の購入でPayPayポイント、または「クオリティファーストフェイスパック」と「爽健美茶」セットが抽選でもらえる！
・「爽健美茶」ブランドサイト
：https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/sokenbicha
・「爽健美茶」Instagram
：https://www.instagram.com/sokenbichajapan
・「爽健美茶」X
：https://x.com/SokenbichaJapan
新パッケージは“内側から潤う美しさ”をイメージ。
前面に配した水滴の中には、ハトムギのほか植物由来素材のモチーフも。
広報担当リカちゃんがCM撮影に同行！ 新アンバサダーは誰？
新アンバサダーは戸田恵梨香さん！ リカちゃんも憧れる、いつまでも美しい戸田さんの「インナービューティーの秘訣は…」
Xで熱い注目を集めていた「爽健美茶」新ブランドアンバサダーですが、9月8日、遂にベールが明かされました。
白シャツにグリーンのパンツという爽やかな服装でCM撮影に臨んだ戸田恵梨香さん。
言葉がなくても心情が伝わる演技は必見！
「やっぱり食事、それから飲み物、体に入れるものがすべての身体を作っているのを感じているんです。だから日頃の食事、それから良い睡眠と運動っていう基本的なことを大事に気にかけています。」（戸田さん）
「落ちたのはメイクじゃなく私でした」クスッと笑えるリカちゃんのピンチ動画も公開中
広報担当リカちゃんの無料LINEスタンプがもらえる！ 心も潤うキャンペーンが続々
