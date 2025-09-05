俳優の二階堂ふみさんとの結婚を発表したお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーさんが、2025年9月4日公開のYouTube番組「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」に出演し、結婚について「すっごい幸せ」などと語った。

お笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇さんが、カズレーザーさんの結婚を祝うとともに、「勝手なイメージよ、カズってあんまり結婚とか興味ないのかなと思ってた」と話した。これにカズレーザーさんは、「なかったですね。全然、まったくなかった」と肯定。

カズレーザーさんは「（結婚）できねえだろうな」と思っていたといい、これに松陰寺さんが「それができるって思ったきっかけ」について質問。カズレーザーさんは「結婚ってえいやっとするしかないじゃないですか。これはもうめっちゃ思った。なんか積み重ねてるとかそういうんじゃないんだ。『はい、します』なんだ」と答えた。

続けてカズレーザーさんは「だってめちゃくちゃやることあるじゃん」と言い、「書類とか振込み先と変えないととか。すごい大変」と挙げた。松陰寺さんが「それを乗り越えるくらい結婚してもいいかなっていうのが来たわけ？」と尋ねると、「それを全部先にしちゃいましたね。やんなきゃいけないんだって」と回答。松陰寺さんは「夏休みの宿題みたいにやってるやん」とツッコミを入れた。

松陰寺さんが「よかったね、本当に」と改めて結婚を祝うと、カズレーザーさんは「なんか幸せですよ、めちゃくちゃ。すっごい幸せ」と心境を明かした。

番組では、カズレーザーさんは、現在は二階堂さんと一緒に暮らしておらず、カズレーザーさんが二階堂さんの家に遊びに行くことが多いことなども明かした。