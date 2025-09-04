¥Þ¥óC¤Î¥ª¥ë¥Æ¥¬¡¡photo/Getty images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎÍê¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ëº£²Æ¥È¥ë¥³¹Ô¤­¤Î²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ØSky Sport¡Ù¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥ë¥³¤Î¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Ï¥Þ¥óC¤Ë½êÂ°¤¹¤ë32ºÐ¤Î¥É¥¤¥Ä¿ÍGK¥·¥å¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¬³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¥Ó¡¼¥ì¥Õ¥§¥ë¥È¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ë¥Æ¥¬¤Ï2011Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È2022Ç¯7·î¤Ë¥Þ¥óC¤Ë²ÃÆþ¡£¥Þ¥óC¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ³¤á¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï°ÂÄê´¶È´·²¤Î¥×¥ì¥¤¤Ç¥¯¥é¥Ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¡£ºòµ¨¤â¸ø¼°Àï22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ó¤Ê¥ª¥ë¥Æ¥¬¤ËÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¡£Æ±»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Ï¸½ºß¥ª¥ë¥Æ¥¬¤Ë¶¯¤¤¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥Þ¥óC¤Ë¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½GK¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥È¥é¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½GK¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥ª¥ë¥Æ¥¬¤Î½øÎó¤Ï3ÈÖ¼ê¤Ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥ª¥ë¥Æ¥¬¼«¿È¤â¸½ºß¤³¤Î¥È¥ë¥³¹Ô¤­¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤ÏÌ¤¤À¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ÜÀÒ¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À­¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥ª¥ë¥Æ¥¬¤Ï¥È¥ë¥³¹Ô¤­¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£