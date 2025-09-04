¥Þ¥óC¤Î32ºÐGK¥ª¥ë¥Æ¥¬¤Ë¥È¥ë¥³¤Î¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½ÀÉâ¾å¡¡¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ²ÃÆþ¤¬±Æ¶Á¤«
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎÍê¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ëº£²Æ¥È¥ë¥³¹Ô¤¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØSky Sport¡Ù¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥ë¥³¤Î¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Ï¥Þ¥óC¤Ë½êÂ°¤¹¤ë32ºÐ¤Î¥É¥¤¥Ä¿ÍGK¥·¥å¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¬³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ó¡¼¥ì¥Õ¥§¥ë¥È¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ë¥Æ¥¬¤Ï2011Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È2022Ç¯7·î¤Ë¥Þ¥óC¤Ë²ÃÆþ¡£¥Þ¥óC¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ³¤á¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï°ÂÄê´¶È´·²¤Î¥×¥ì¥¤¤Ç¥¯¥é¥Ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¡£ºòµ¨¤â¸ø¼°Àï22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤ÏÌ¤¤À¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ÜÀÒ¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥ª¥ë¥Æ¥¬¤Ï¥È¥ë¥³¹Ô¤¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
A season-defining save from Stefan Ortega? pic.twitter.com/N4oaX7uTow— Premier League (@premierleague) May 15, 2024