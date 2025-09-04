¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡¡4ºÐ¤«¤é·ÝÇ½³¦¤Ë¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤ÎÇº¤ß¡Ö¤É¤¦¤·¤¬¤ßÉÕ¤¤¤¿¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡Ê39¡Ë¤¬¡¢4ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¥é¥¸¥ªÂè1¡ÖÅìµþ03¤Î¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤ë¤«¥Ã¡ª¡×¡ÊÌÚÍË¸å8¡¦05¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢»ÒÌò»þÂå¤«¤éÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤¿¼«¿È¤Î½¬À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡4ºÐ¤«¤é»ÒÌò¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡×¤Ç½éÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤À¡£·ÝÎò¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡ÖÅìµþ03¡×¤ò¤·¤Î¤°¡£
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÇ®¶¸¥Þ¥Ë¥¢¤µ¤ó¡ª¡×¤Ç¥¦¥¨¥ó¥Ä¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÓÄÍ¸ç»Ö¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯»ëÌî¤¬¹¤¯¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¡¢Á´ÂÎ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¾å¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¥¦¥¨¥ó¥Ä¤ò¾Î¤·¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¥¦¥¨¥ó¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇº¤ß¤Î¼ï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈÓÄÍ¤µ¤ó¡¢±Ô¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡¢½Ö´Ö¤Ç¾ì½ê¤òÃµ¤¹¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¿Ä¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¤¤¦¿Í´Ö¤À¤«¤é¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤Î¾ì¤½¤Î¾ì¤Ç¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬ÆÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö4ºÐ¤«¤é¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦¤·¤¬¤ßÉÕ¤¤¤¿¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤äÇÐÍ¥¡¢¾®ÃÓÅ°Ê¿¤È¤Î²»³Ú¥Ç¥å¥ª¡ÖWaT¡×¤È¡¢Éý¹¤¯³èÆ°¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÌò²ó¤ê¤òÃ´¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤ä¤ì¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÀÎ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÌµÍý¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£20Âå¤Ã¤ÆÆÃ¤Ë¡£¤â¤Ã¤ÈÉý¹¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©·ÝÇ½³¦¼«ÂÎ¤¬¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤â¤Ã¤Èº¸¤â¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È±¦¤â¤ä¤Ã¤Æ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤òÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ï¤É¤ì¤¬ËÜÊª¡©¤È¤Ê¤ê»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¡¢»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£