イラスト：飯田ともき
8月25日（月）から9月1日（月）まで実施したアンケート、「CFexpress利用している？」の回答編です。
選択項目 投票数 はい（Type-B） 939 はい（Type-A） 365 使いたい 180 いいえ 535 合計 2019
◇
お寄せいただいたコメントを一部抜粋して掲載します。
はい（Type-B） カードの書き込み完了待ちでカメラが撮影できないことがほぼ無いから。とっても快適。PCへの転送が早いのもいいですね。 D850なんです。最後の一眼レフって言われてたから買ったら対応してたんでそらぁ使いますよ。 ズバリ「速度」 速いから（もう慣れたのでSDカードには戻れない） すこぶる速い。SDより頑丈そう。専用のリーダーが必須 速度、信頼性、価格、どれをとっても唯一の選択肢。CFexpressが使えるボディしか使っていないのでそれ以外はもう何年も使っていない。 EOS R5/R5 Mark IIで快適に使っています。CFexpressのダブルスロットにしてほしいと思います 値段も下がり、SDより高性能でコスパ良し！ 速度一択。R5 Mark IIでのプリ撮影から数秒間の撮影にに耐えられる速度が欲しかった CFexpress Type-BとSDとのデュアルだけれど、CFexpressを使ったらSDは遅くて使う気になれません。 以前買ったカメラがCFexpressのシングルスロットと言う事で仕方なく購入しました。しかし、今ではCFexpress転送速度に慣れてしまい記録メディアがSDカードのみのカメラはその時点で候補から外れるほどです。 転送速度の速さ、壊れにくさ。また使用しているカメラ（ニコンD5）がType-Bのみのため
はい（Type-A） UHS-IIのSDカードと比べて価格が同じくらいかむしろ安くなって性能も上なので CFexpress 4.0でやっと使い物になるようになりました α1 IIとα7R Vを使っていますが、SDじゃ書き込みが遅すぎてバッファ開放に時間がかかり過ぎます 既にSDカードよりもコスパは良くなっている α9 IIIで120コマ/秒連写を使いたくて購入。尚、120コマ/秒が必要なシーンはまだ出逢っていないため持ち腐れ状態 圧倒的バッファの開放力。と、引き換えに電気爆食い爆熱 10枚以上持ってます。撮影時の書き込みの速度ももちろんですが、PCへの取り込み作業が格段に早く終わるのが最高！ α1の30コマ/秒は、CFexpressじゃないと耐えられない
使いたい CFexpressに対応している機種は軒並み上位機種だからかっこいい 4Kなどの高解像度、高画質の動画に興味があり、対応するカメラを購入すれば是非使いたい カードからPCへの転送速度が上がるため導入したいが、カード＋リーダーで相応のコストがかかるため見送り中 EOS R6 Mark IIはCFexpressに対応していないので使ってません。しかし連写の処理能力、容量、値段のバランスを見ると使ってみたいと思います 高性能なので使いたいけど、使用可能な機器がない！ OM SYSTEMのカメラはまだ対応がなく……動画をもっと高ビットレートで撮りたいので、ぜひ次期フラッグシップは対応してほしいです 使いたいけれど高価なので、SDで用が足りている現状では利用する動機がないのです α6700なのでスロットがありません。搭載されてたら挿してると思います。撮影時よりも、PCへの転送速度が速くなるので動画撮影で助かります とりあえずM.2 SSD→CFexpressBの変換から始めてみます α7CRなのでCF未対応。SD/CF両対応のスロットにしてほしい
いいえ 高価で手が出しにくく、そこまでの性能を要しない撮影スタイルだから 対応機種を持っていない。個人的にはNintendo Switch 2で採用されたSD Expressの方に期待してるんですよね 全く必要性を感じない。動画メインの自分でさえ、使っているのは数世代前のSDカード。誰が使ってるの？ リーダーが非対応なため、店頭のプリントサービスが利用できなかった事がある。不便なのでSDカード仕様の本体に買い換えました 購入したがSDカードよりも発熱が凄いので使っていません 読み書き速度は確かに早いからほしいけど、CFexpressを読み込む為のカードーリーダとかを揃えるのに余分な出費がかさむのが痛手で使用してない