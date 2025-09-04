3日巨人戦でソロアーチ

プロ野球・ヤクルトの村上宗隆内野手が、3日に京セラドームで開催された巨人戦で15号ソロを放った。5階席フェンスに直撃する異次元の弾道にファンは「やばすぎでしょ」「まさに規格外」と衝撃を受けている。

3-5の8回2死。村上はカウント2-1から巨人・大勢の外角寄りの150キロのストレートを弾き返した。打球はあっという間に中堅手の頭を越えて、外野上段5階席のフェンスに直撃。バックスクリーン弾を確信した村上は、ゆっくりと一塁へ歩き出し、悠々とダイヤモンドを一周した。

今季出場33試合目で15号に到達。8月30日の広島戦では1試合で3本塁打を中堅方向に放り込んでおり、4本連続でバックスクリーンへホームランを放ったことになる。普段、試合をすることが少ない京セラドームでもかっ飛ばし、関西のファンを沸かせた。

試合を中継したDAZNの野球専門Xは「スタジアムがどよめいた」「どこまで飛ばすのか」などと記して映像を公開。ファンからは「5階席のフェンスじゃないの」「まさに規格外」「バックスクリーン4連発？？やばすぎでしょ笑」「村神様、やはりとんでもねぇ…」「神宮だから…とかいう雑音を振り払うかのような」「異次元やな はよメジャーいってくれ」などの反響が寄せられている。



（THE ANSWER編集部）