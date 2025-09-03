「見えてなかった」“背中で決勝点”。なぜ決められた？「日頃から真面目だったんで、僕が」二田理央が公式戦２戦連発「執念のゴールです」【湘南】

「見えてなかった」“背中で決勝点”。なぜ決められた？「日頃から真面目だったんで、僕が」二田理央が公式戦２戦連発「執念のゴールです」【湘南】