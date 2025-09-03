この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『【今更聞けない！】リサーチはAIでやる時代。Deep Research系AIを徹底比較。』で、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、最新のAIリサーチツール「Deep Research」についてわかりやすく解説した。発端となったのは、「Deep Researchって何？」という素朴な疑問。有馬氏は「優秀な部下みたいな感じ。こっちが1を言ったら10を悟ってやってくれる」 と、従来のAIとの違いを独自の視点で語った。



有馬氏によると、従来のAIリサーチは「ユーザーの質問にひとつの回答を出す」シンプルな仕様だったが、Deep Researchは「ユーザーがこの質問をした意図は何だろう？ この先に何を叶えたいんだろう？ まで考えて回答の結果を出してくれる」と説明。そのため、要件定義や意図推論を自動化し、多角的かつ深堀りしたリサーチが可能になるのが特長だという。



また、“月額3万円の先行ユーザー”という利用制限についても赤裸々に告白。ライバルYouTuberとの資金力勝負に触れながら、「3万円で優秀な部下が1人増えるって考えたら、そんな痛い課金じゃないのかな」とAI投資の価値をユニークに表現した。



実演では「デジタルアスリートの3C分析」を各AI（Felo 、OpenAIのDeep Research、GoogleのGemini、Genspark）で比較。有馬氏は、「Felo の結果は荒いけど、Deep Researchは公式サイトを超える細かなインサイトまで提供。課題や戦略、競合、ターゲット像まで深掘りできる」と評価。その圧倒的な情報網羅性と質の高さに「この情報どこから持ってきたんだろう」と驚きを見せた。



さらに、「コンサルタントや広告代理店はAI活用のリテラシーがないと“リサーチ不足”とお客様に言われてしまう」と、業界の変革についても警鐘。「マーケターを名乗るならAIリサーチ解禁は必須。今後はAIツールをどう駆使し、人間ならではの上流設計力・感情理解力をどれだけ高めるかが肝になる」と先進的な見方を示した。



終盤では、「3万円しか課金してないけど、部下ひとり雇うよりずっと安くてミスもない。人間にしかできない対人スキルを磨き、AI時代を賢く生き抜こう」とエールを送り、動画を締めくくった。