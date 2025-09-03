【べらぼう】最期は粛清か自ら去ったか？大奥の最高権力者「高岳（冨永愛）」史実で見る実像と結末

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の劇中では田沼意次の盟友として、大奥を取り仕切る高岳（たかおか）。一橋治済や松平定信の台頭を阻止するべく意次をサポートしてきましたが、実際はどんな女性だったのでしょうか。

◆高岳／冨永 愛

たかおか／とみなが・あい

大奥総取締 田沼意次（渡辺 謙）、松平武元（石坂浩二）と並び幕府の実権を握る大奥の最高権力者。賢丸（寺田 心）の妹の種姫を十代将軍・家治（眞島秀和）の養女として迎え、家治の嫡男・家基（奥 智哉）の正室とするよう画策するのだが… 。 ※NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

大奥で権勢を振るった高岳

高岳は生没年不詳、その出自や大奥に入った理由・時期などについても、詳しいことは分かっていません。

第10代・徳川家治と第11代・徳川家斉の2代にわたって仕えました。

宝暦年間においては御年寄・松島局（まつしまのつぼね）に次ぐ実力を持っていたと言います。

やがて明和年間（1764〜1772年）に入ると、筆頭老女として権勢を振るうようになりました。

その権勢ぶりを示すエピソードとして、このようなものがあります。

明和2年（1765年）に仙台藩主の伊達重村（だて しげむら）が官位を求めた際、松平武元（筆頭老中）・田沼意次（御側御用取次）・田沼意誠（一橋家老）と並んで高岳にも賄賂を贈りました。

高岳が彼らと並び、賄賂を贈る相手と認識されていたことが分かるでしょう。

ちなみに高岳は賄賂に加え、重村に自宅（桜田御用屋敷内）を増築させています。

重村としては小さからぬ負担だったでしょうが、ここで高岳の機嫌を損ねる訳には行きません。

せっせと高岳宅の増築に励み、官途を願うのでした。

政権交代で身を引く

かくして大奥で権勢を振るった高岳は、表向きを取り仕切る田沼政権と連携しながら政治の両輪を支えます。

やがて田沼意次が失脚し、天明7年（1787年）に松平定信を老中にすべきか意見を求められた際は、御年寄の滝川（たきがわ）と共に反対しました。

その理由は「定信は種姫を通じて将軍家の身内となっているため、幕政に参加するのは好ましくない」というものです。

将軍家の身内が幕政に参加すれば、不都合が生じた際に将軍家が批判にさらされるリスクがあるからでしょう。

大河ドラマではこの根拠を9代将軍・徳川家重の遺言としていましたが、家重がそのような遺言をしたかはハッキリしていません。

ただし家重は家治に対して「田沼を重用せよ」と遺言しており、これを都合よく変換したのでしょう。

しかし抵抗も虚しく、定信が筆頭老中に就任すると、間もなく筆頭老女を退いたのでした。

大河ドラマでは「死を呼ぶ手袋」をダシに脅されたことから、渋々定信の老中就任に同意した形になっていましたね。

※この手袋関連のエピソードは、大河ドラマの創作です。

しばらくは大奥に留まったでしょうが、定信政権において高岳が冷遇されたのは想像に難くありません。

間もなく身を引いたか粛清されたか……高岳の最期については不明となっています。

終わりに

今回は大奥の総取締として権勢を振るった高岳について、その生涯をたどってきました。

彼女が大奥を去った後は徳川家斉の乳母であった大崎が権勢を振るうようになります。

果たして高岳の去り際がどのように描かれるのか、冨永愛の好演に期待しましょう！

