Grinding Gear Gamesは、9月25日から9月28日まで幕張メッセにて開催されるイベント「東京ゲームショウ2025（TGS）」に、アクションRPG「Path of Exile 2（PoE2）」を出展することを発表した。

「Path of Exile 2」の出展エリアでは、さまざまなアクトから選ばれた15体の手強いボスが次々と襲いかかってくるボスラッシュにチャレンジできる機会が提供される。プレーヤーは20分間で可能な限り多くのボスを撃破し、リアルタイムで更新されるリーダーボードでランキングを競っていく。

ボスラッシュの挑戦者には景品も用意されており、最も執念深い亡命者（Exile）だけが限定グッズを手に入れることができるとのこと。なお、リーダーボードは毎日リセットされる。

また、フォトブースで撮影した写真をQRコードやメールを通じてアバターとして端末に保存することができ、そのアバターをハッシュタグ「#PoE2TGS」を付けて自身のSNSに投稿することで、限定キーボードキャップまたはピンバッジセットがプレゼントされるキャンペーンなども実施される。

(C) 2010 - 2025 Grinding Gear Games