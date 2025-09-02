株式会社ファミリーマートは8月29日、同社アプリ「ファミペイ」で新規会員登録者を対象に、最大3回まで無料クーポンを受け取れる「無料クーポンリレー」を9月9日より実施すると発表した。

継続的に取り組むキーワード「たのしいおトク」「『あなた』のうれしい」の一環として展開されるキャンペーンで、無料クーポンを使うと次の無料クーポンが配信される仕組みとなっている。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ リレー形式で順次クーポンを配信 対象はお茶・菓子類など

第1弾ではファミペイに新規登録すると、ファミマルブランドのお茶が対象に、600mlの麦茶や緑茶、台湾烏龍茶などの無料クーポンが発行される。

第2弾では第1弾の無料クーポンを使用すると、ブラックサンダーがもらえ、第3弾では第2弾のクーポンを使用すると、ポテトチップスの無料クーポンが発行される。

なお、クーポンは登録後すぐには配信されない場合があるほか、取り扱い商品は地域や店舗により異なる。また、クーポンの配信日と利用期間が異なるため、その点注意が必要。

■ 「1個買うと1個もらえる」ほか9月限定キャンペーンを多数実施

ファミリーマートはこのほかにも9月限定で複数のキャンペーンを用意している。

ファミペイ払いまたは提示で対象商品を購入すると、翌週に対象商品がもらえる「1個買うと1個もらえる」企画を順次実施。スパイシーチキンや爽健美茶、ビスコなど人気商品が登場する。初めてVポイントを連携した利用者向けにも、クッキーや揚げ菓子などが対象となる特典を展開する。

さらに公共料金や税金、通販代金などの支払い利用時、ファミペイを提示して支払った人を対象に、最大2000円相当のファミマポイントが当たる抽選企画を開催する。期間中は支払いごとにファミペイアプリ内のルーレットに挑戦でき、現金払いでもゲームに参加可能。

加えて、9月中に会員プログラム「ファミマメンバーズプログラム」の上位ランク「ゴールド」と「アンバサダー」到達者を対象に、限定の「だいたい等身大ファミッペの限定 BIG ビーズクッション」が抽選で66名に当たるキャンペーンも実施される。同プログラムは来店回数と購入金額に応じてランクが決まり、ランクごとにクーポンやポイント特典を受けられる仕組みとなっている。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025090204.html