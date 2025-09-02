「ダウンタウンチャンネル」が11月1日にスタート…スタッフが驚愕した「裸の王様」だった松本人志の「変容ぶり」

松本人志の変容ぶり

11月1日からついに有料配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮）」が始まる。準備を進める吉本関係者は、松本人志（61歳）の変容ぶりに驚きを隠せないという。

「以前の松本さんは完全に業界の王様。誰も意見は言えなかった。しかし、性加害騒動で会社に多大な迷惑をかけたという自覚があるのでしょう。松本さんの態度はまるで変わり、スタッフの意見を素直に聞いています。配信の準備・運営も、吉本主導で行われている」

配信は吉本独自のプラットフォームで行われ、同社が総力をあげてバックアップする。明石家さんまや千鳥などの人気芸人も多数出演する予定だ。

「新たな賞レースを開催するという案だけでなく、『笑ってはいけない』シリーズの新作を制作するという話も出ている。注目されれば売れる足掛かりになるため、配信に出たがっている若手芸人は多いですよ」（同前）

「会員費は月額500〜1000円、登録者は数十万人を見込んでいる」（吉本関係者）というから、最低でも年間6億円以上の売り上げになる。まさに松本にとっては復活をかけた新ビジネスだ。

休養を経てスタンスが変わった

だが、懸念はある。相方・浜田雅功（62歳）のやる気がイマイチだというのだ。浜田をよく知る民放キー局幹部が明かす。

「松本さんの性加害騒動後、浜田さんは体調不良により今年3月に休養した。約2ヵ月で復帰しましたが、以来、仕事へのスタンスは大きく変わりました。今後、新たに仕事を増やすことは避けたがっているんです。

配信は手探りの部分が多く、収録やコンテンツ制作にどれだけ時間がとられるかわからない。相方の邪魔をする気はないが自身の出演は最小限にしたい、というのが浜田さんの本音です」

「ダウンタウンチャンネル」とはいえ、二人の掛け合いがたっぷり見られるわけではなさそうだ。

「週刊現代」2025年09月15日号より

