落語家・立川志らくが２７日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ダウンタウンの松本人志と久々に再会したことを報告した。志らくは「今月２９日、ダウンタウン＋で久しぶりに松本人志さんにお会いしました」と、ダウンタウンの有料ネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」に出演したと明かした。出演したのは「７：３トーク」という企画で、その模様は今月２９日に配信されるという。続けて「４０分にわたり対談を。なんと松