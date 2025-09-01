Image: immersejp

誰もがポケットに潜ませている…。そんな「当たり前」の代表選手、キーリング。そして、鍵を追加しようとした途端、小さな金属に翻弄されるのも、また「お決まり」です。

「KEYROUND」は、そんな100年物のストレスに、指先ひとつで応じる挑戦状。

螺旋をそぎ落としたフラット設計は、リングの端をつまみ反対側へ押すだけで、スムーズに開きます。必要なのは、上下方向への軽い力。「重ならずかみ合う」新しいキーリングの形がここにあります。

100年変わらなかったキーリングの構造を見直し

キーホルダーが世に登場して100年以上、その螺旋形状はほとんど変わりませんでした。ですが、誰もが知るこの形には、「付け外しの難しさ」という課題が常にありました。

「KEYROUND」は、その常識を構造から見直すことで、永年の課題にひとつの答えを導き出したんです。

空けるときに爪の介入が不要に

もう、爪を隙間にねじ込む必要はありません。

「KEYROUND」は、螺旋ではなく2枚のプレートが重なり合うような、独自のフラット設計を採用しています。

リングの端を指でつまみ、互い違いに軽く押す。たったそれだけの動作で、鍵を通すためのゲートがスッと開きます。

「一級品」と呼ぶにふさわしい、堅牢な構造

家の鍵、会社の鍵、そして愛車のキー。気づけば、キーリングはたくさんの「信頼」を束ねる重要なアイテムになっています。しかし、そのリング自体を心から信頼できているでしょうか。

隙間が緩んで鍵が落ちてしまわないか、という一抹の不安。どうせなら大切なモノを託すにふさわしい「一級品」で解消してみてはいかがでしょう。

「KEYROUND」のシンプルな見た目の向こうには、緻密に計算されたタフな構造が隠されています。合わせ目部分のユニークな波形デザインは、横方向からの圧力を放射状に受け流す独自設計。その信頼性は、5カ月に及ぶ開発テストで、一度も鍵が脱落しなかったという事実が雄弁に物語っています。

心臓部である素材には、バネ性に富んだ高強度ステンレス鋼「SUS301」を採用。その粘り強さは、日常に潜む「万が一」への余計な心配を低減します。

美は細部に宿る。メイン州生まれの機能美

豊かな森と海に囲まれたメイン州の工房で、レーザーカットからストーンウォッシュまで一貫して仕立て上げる。その厚みは1.1mm、重さは3gとミニマルです。

上品なマット質感小傷を目立たせにくい表面処理金属片を無駄にしないサステナブル設計

つまり、掌に収まるその1枚には、美しさと自然への敬意まで携えています。

日常にフィットする、2タイプのデザイン

ライフスタイルに合わせて、最適なタイプを選べます。ラインナップは、シンプルを極めた「円環（サークル）」と、シャープな印象の「11角形（ヘンデカゴン）」の2タイプ。

「円環」は、家の鍵など、ずっと着けておくメインの鍵におすすめです。 洗練されたサークルが、あなたの手元を静かに彩ります。

一方、「11角形」は、鍵やツールの付け外しを頻繁に行う方に最適。複数の鍵を管理しやすいよう、こちらは2個セット以上での提供です。

テストでは鍵を20個付けても問題なかったというキャパシティも魅力。 用途に応じて連結させれば、さらに多くのツールをスマートに束ねることが可能です。

「KEYROUND」がもたらすのは、爪を気にせず、いつでも気分よく鍵を管理できる快適さ。そして、大切なモノを失う不安から解放される、心穏やかな毎日です。

これまでの指先のストレスに、静かなレクイエムを捧げるときがきたかも。そんな予感を抱いた方は、「KEYROUND」の美しいディテールを、以下Webページで確かめてみてはいかがでしょう。

