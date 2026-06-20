日本代表は19日、FIFAワールドカップ2026 チュニジア代表戦に向け、試合会場のエスタディオ・モンテレイ（メキシコ）で公式会見を行った。会見では海外メディアから「なぜ日本代表はロッカールームを綺麗にし、サポーターはゴミを拾うのか？」という質問が飛んだ。日本代表サポーターは青いゴミ袋を応援の際に活用し、試合後にゴミを集めることが毎大会話題となっている。国際サッカー連盟（FIFA）もオランダ戦後、公式Xにて「