新しく家族になった猫ちゃん。その愛らしい行動をきっかけに起きた、ある夫婦のやり取りがネット上で反響を呼んでいます。話題の投稿は17万回以上表示され「1週間もたてば誰に1番懐いているかはっきりするでしょうね！結果が楽しみです」「すっかり馴染んで、居心地良いのですね」「愛され猫ちゃん幸せですね」とのコメントが寄せられていました。 【写真：妻に『初日なのに猫が一緒に寝てくれた』と自慢した結果…まさかの展開