スヌーピーのテーマカフェ「PEANUTS Cafe(ピーナッツ カフェ)」から、毎年夏の風物詩となっているかき氷が今年も登場。コミック「PEANUTS」で描かれてきた“スヌーピーの変装”をテーマにした全4種類で、2026年6月10日より期間限定で販売中だ。【画像】4種が勢ぞろい！カラフルなスヌーピーのかき氷を見る■2026年のテーマは“変装スヌーピー”！4種類のカラフルかき氷スヌーピーの変装をテーマにしたカラフルなかき氷4種が、2026