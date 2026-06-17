マイチェンでまた販売ランキング「上位入り」か!?「21世紀に間に合いました」というキャッチコピーとともに、世界初の量産HEV（ハイブリッドカー）として1997年12月に誕生した「プリウス」。現行型（5代目）は2022年12月の登場で、すでにデビュー4年目に突入しています。これまでの前例から考えても、そろそろデザイン変更を伴う大規模なマイナーチェンジがおこなわれてもおかしくない時期です。【動画】超カッコいい！ これがト