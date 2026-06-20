中国メディアの快科技は16日、「韓国の親は赤ちゃんに口座開設しサムスン株購入、もう子どもに家を買わない」と題する記事を配信した。記事によると、韓国のある男の子は誕生日に父親からおもちゃではなく、サムスン電子の株をプレゼントされた。こうした光景は韓国各地で見られ、ますます多くの親が「家を買って子どもに与える」という伝統的な考え方をやめている。中には子どもが生まれたその日に子ども名義の証券口座を開設し、