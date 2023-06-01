衆参両院の正副議長は19日、木原官房長官から皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の骨子について説明を受け、おおむね了承しました。森衆議院議長「立法府の総意の取りまとめに沿った内容であると判断いたしまして、おおむね了承いたしました」政府が示した皇室典範改正案の骨子では、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案をともに、皇室典範の改正で実現するとしています。女性皇族が結婚後も皇室