女児に体当たりをして転倒させ、けがを負わせたとして、神奈川県警大和署は１８日、横浜市泉区、会社員の男（６４）を傷害容疑で逮捕した。発表によると、男は５月２６日午前７時２５分頃、大和市内の横断歩道上で、登校中の小学２年の女子児童（７）に体当たりをして転倒させ、左膝を擦りむくけがを負わせた疑い。「やったことに間違いはなく、異議はない」と容疑を認めている。同署によると、教員間では早歩きで児童にぶつ