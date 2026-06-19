テレビ朝日系「見取り図じゃん」が１８日、放送され、見取り図盛山晋太郎、リリーが出演した。この日は、人気企画「やっぱり…カッケェ話の回！！〜令和に通じる男の美学〜」。人気芸人たちが「カッケェ話」を持ち込んだ。アルコ＆ピース酒井健太は、相方・平子祐希の「カッケェ話」を披露。「去年、イベントがありまして。楽屋がホテルのパターンあるじゃないですか？で、僕、楽屋に行って、平子さんいるなと思って。別