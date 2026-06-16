サンリオ監修の新ブランド『sanrio house（サンリオハウス）』の西日本初となる店舗が、6月30日に大阪駅前のルクア大阪6階にオープンすることが決まった。【画像多数】「sanrio house ルクア大阪店」限定など注目アイテムがずらり『sanrio house』は、株式会社マッシュスタイルラボが展開するブランドで、「sanrio house ルクア大阪店」は全国2号店。エントランスでは、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミの等