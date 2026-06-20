最近泣いてばかりだという思春期の娘さんのことが、心配でたまらない様子のアルトくん。娘さんに元気がないと、そっと寄り添って元気づけてくれる光景が、あまりにも優しくて心強いと反響を呼びました。 「こうやって隣にいてくれると救われる」「優しい空気がたくさん流れてますね」と評判となり、18万回以上再生されています。 【動画：泣いてばかりいる『思春期の娘』→大型犬が『心配だよ』と寄り添って…温かすぎる素敵な