アクション監督、アクション俳優、スーツアクターの清家利一さんが死去したことが19日、分かった。オリコンニュースの取材に所属するジャパンアクションエンタープライズが「17日に亡くなりました」と明かした。【写真】清家利一さんが演じたダグデドや腑破十臓清家さんはジャパンアクションクラブ（JAC）に第14期生として入門。同期には『仮面ライダーBLACK』仮面ライダーBLACK役のスーツアクターとして知られる岡元次郎がい