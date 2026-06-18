「50代になってからはお酒を飲みに行くこともなくなりました。こんなことでよいのでしょうか？孤独死しそうで心配です」昨年、バラエティ番組の事前アンケートで驚きの回答をした小泉今日子（60）。さらに続けて、こうも明かしていた。「華やかな芸能の世界で長く生きてきたので日常も華やかだと思われがちですが、仕事以外はずっと家にこもっています。外食なんて年に３回くらい。旅行も行きません」あれから１年――。今年５月