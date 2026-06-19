心臓が頻繁に一瞬ドクンとするのはどのような原因が考えられるのでしょうか。メディカルドック監修医が心臓が一瞬ドクンとする症状の原因について解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「心臓が一瞬ドクン」とするのが”頻繁”に起こるのは大丈夫？原因を医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：本多 洋介（Myクリニック本多内科医院） 群馬大学医学部卒業。そ