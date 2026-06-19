アメリカ・ニューヨークのセントラルパークで、名物の観光馬車から投げ出された18歳の男性が死亡しました。アメリカメディアによりますと、ニューヨーク・マンハッタンのセントラルパークで17日午後、インドから旅行で訪れていた家族4人が観光馬車に乗っていたところ、馬が暴走し、外に投げ出された18歳の男性が死亡しました。一緒に乗っていた男性の両親と弟は無事でした。馬車はその後、別の馬車と接触し、横転して止まりました