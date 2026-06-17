SUPER JUNIORのリョウクが、デビュー前にわずか2カ月で約10kgの減量に成功したエピソードを明かした。6月17日に公開されたYouTubeコンテンツ「トクパプチプ」には、リョウクと歌手のキム・キュジョンがゲスト出演し、思い出の食べ物について語り合った。【写真】SUPER JUNIORメンバー、37kg減量で“別人級”に動画の中で、リョウクは自身の「涙のメニュー」としてテンジャンチゲを挙げた。彼は「SMエンターテインメントに入る前は