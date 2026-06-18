6月21日、女優・永野芽郁のフォトブック＆スタイルブック『MAGNOILE』が発売される。発売日が迫るなか、永野が自らのスキャンダルに反論する可能性が取りざたされ、世間をざわつかせている。フォトブックは、25歳最後の姿をフィリピンで撮影し、スタイルブックは永野の私服や幼少期の写真など、プライベートに迫る内容であることが発表されている。「永野さんは2025年4月の『週刊文春』で、既婚者の俳優・田中圭さんと、韓国人