新型SUVのイメージは「小型版パトロール」!?日産のインド法人は2026年6月18日（現地時間）、新型SUVの日産「TEKTON（テクトン）」を7月9日にインド・ムンバイで世界初公開すると予告し、ティザー画像を公開しました。日産は2025年3月、日産とインフィニティの両ブランドの新商品と新技術の投入計画発表の際、世界で最も急成長しているインド市場において、5人乗りの新型コンパクトスポーツユーティリティビークル（Cセグメント