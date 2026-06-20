認知症の患者数増加が止まらない。'22年時点で約443万人が認知症患者と推計された。さらに、団塊ジュニア世代が65歳以上になる2040年には、実に584万人がかかると見られている。そのときには高齢者のおよそ15％、約6人に1人が認知症となる。もはや、「脳の老化」は日本人にとって避けようのない難題なのだ。しかし、実は認知症については、その原因となる意外な疾患がある。まずはこうした病気を防ぎ、治療していけば、脳が老いる