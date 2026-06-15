【ROG XREAL R1】 予約期間：6月15日14時～7月13日23時59分 価格：141,550円 XREALは、ゲーミングARグラス「ROG XREAL R1」の予約受付を本日6月15日14時より開始する。価格は141,550円。 本製品は、ASUSのゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」とコラボレーションしたARグラス。フルHD・240Hzの高リフレッシュレートに対応しており、