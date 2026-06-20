10の基準で読み解く「一度は行きたい世界遺産」 10の登録基準に沿って代表的な世界遺産を紹介。景観だけではない、真の魅力が見えてきます。 【登録基準（醃）自然美や景観美、独特な自然現象を示す遺産】 「イエローストーン国立公園」大地が噴く！環境保護の象徴 世界で最初に登録された世界遺産のひとつ、「イエローストーン国立公園」は、世界遺産条約の誕生を象徴する遺産でもあ