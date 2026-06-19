ウォルト・ディズニー・ジャパンは、夫を殺害された女性警官の連続殺人鬼への復讐を描くバイオレンス・スリラー『サイコキラー』のデジタル配信（購入）を、2026年7月7日より開始する。サイコキラー』のデジタル配信（購入）が開始『サイコキラー』は、『セブン』（1995）の脚本家であるアンドリュー・ケヴィン・ウォーカーが、『パニックルーム』（2002）の製作陣と組んで制作を進めたバイオレンス・スリラー。主人公は、全米を震